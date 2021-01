تدعي أنها ابنة مارادونا… لاعبة كرة قدم تبدأ معركة إثبات نسب

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ان يوجينيا لابروفيتولا التي تلعب كرة القدم في الدوري الأرجنتيني للسيدات، قد رفعت دعوى لإثبات الأبوة من دييغو مارادونا.

وكشف المصدر في الوقت نفسه، أنه تم إخطار مارادونا قبل وفاته بوقت قصير، بنية يوجينيا التي تعيش مع عائلة تبنتها منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وقالت الفتاة التي تطالب بحق إثبات نسبها، إنها اكتشفت هوية والدها الشهير بعد أن تم لم شملها مع والدتها البيولوجية قبل شهرين.

وتوفي مارادونا في الـ25 من نوفمبر الماضي بسبب سكتة قلبية، ودفن في مقبرة خارج العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ليترك وراءه إرثا ماليا معقدا يتنافس عليه أطفاله المعترف بهم وأولئك الذين يمرون حاليا بالمحاكم للحصول على إثبات النسب.

