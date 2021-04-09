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تدهور الحالة الصحية لخالد النبوي إثر إصابته بكورونا

9 - أبريل - 2021
خالد النبوي

خالد النبوي

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نقل الفنان المصري خالد النبوي، إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية، فيما شاعت حالة من القلق في الوسط الفني وبين محبيه.

وأفاد مصدر طبي لـ“إرم نيوز“ أن خالد النبوي، تعرض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لأزمة تنفسية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي صعبة، مبينا أنه وصل إلى المستشفى رفقة زوجته وطبيب خاص، ويتم العمل على معالجة الأزمة التنفسية.

وأوضح أنه لا يعلم إن كان خالد النبوي، مصابا بكورونا أم لا حتى اللحظة لحين التأكد من الفحوصات الطبية.

بدورها، كشفت الكاتبة والبرلمانية فريدة الشوباشي، إصابة الفنان المصري خالد النبوي بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، لافتة إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وأضافت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن حالة خالد النبوي تحسنت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مضيفة أنه من المقرر أن يخضع لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة المصرية حتى تمام شفائه.

وكانت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، قد أعلنت في منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، عن تعرض النبوي لوعكة صحية مفاجئة، جعلتها تطلب من الجمهور الدعاء له فكتبت ”خالد تعبان أوي، من فضلكو تدعولو“.

وظهر الفنان خالد النبوي، مؤخرا، من خلال بطولته للفيلم الوثائقي ”حضارة مصر“، الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات السبت الماضي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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