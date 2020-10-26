تدوينة مؤثرة لنور محمدوف على “إنستغرام”

نشر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، تدوينة مؤثرة عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، شكر من خلالها والده المتوفى وأبرز فضله عليه.
وارفق حبيب التدوينة بصورة تجمعه بوالده ومدربه، عبد المناف، الذي توفي في أوائل تموز الماضي، وكتب: “عندما يكون الله معك فلا أحد يستطيع كسرك.. شكرا والدي على كل شيء علمتني إياه في حياتي.. إن شاء الله في الفردوس الأعلى”.
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When ALLAH with you, nobody can broke you, nobody 👊⚔️ Thanks Father for everything, you teach all my life, may ALLAH grant you the highest Paradise 🤲 – Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая 🤲