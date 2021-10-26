الأربعاء 21 ربيع الأول 1443 ﻫ - 27 أكتوبر 2021 |
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تذاكر سفر من الدرجة الأولى و10 آلاف دولار.. هكذا قدّر المدير جهد موظفيه

منذ يوم واحد
السفر في زمن كورونا يختلف عن سابقه

السفر

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تقديرا لجهود موظفيها فاجأت الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة الملابس الداخلية “Spanx”، العاملين لديها بتذكرتي طيران من الدرجة الأولى و 10 آلاف دولار لكل منهم.

ففي احتفال جرى نهاية الأسبوع الماضي، قامت سارة بلاكي رئيسة الشركة بتقديم هدية للعاملين لديها، بعد وصول قيمة شركتها لـ1.2 مليار دولار، معربة عن امتنانها لـ21 عاما من النجاح.

وفي مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل قالت بلاكي: “أقف هنا اليوم، وأن أفكر فيما تمكّنا من تحقيقه وتقديم منتجات مذهلة للنساء تساعدهن على الحفاظ على أنوثتهن في أماكن تهيمن عليها الذكورية، وهي الأعمال التجارية هذه لحظة مهمة لرائدات الأعمال”.

وبنما كان الموظفون بحالة من الفرح بعد إعلان تقديم تذكرتي السفر فاجئت بلاكي الموظفين بالإعلان عن مكافئة الـ10 آلاف دولار، ليبدأ الحضور بالبكاء لشدة الفرح.

يذكر أن بلاكي بدأت الشركة برأس مال وصل لـ5 آلاف دولار، في عام 2000، متعهدة بأن تبلغ قيمة الشركة يوما ما 20 مليون دولار، ليجعلها ذلك محلا للسخرية من الكثيرين.

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