تذكر من أنت.. رسالة غامضة من نسرين طافش

وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة غامضة لجمهورها، حيث قامت بنشر مجموعة صور لأحدث جلسات تصويرها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: “تذكر من أنت، تذكر من تكون في الأصل، لقد تم التلاعب بك وتنويمك لملايين السنين، بشتى الطرق عن طريق الهواء والماء، الأكل، الأفكار، توريطك في لعبة الألم واللذة”.

واستكملت نسرين: “الأرض الدنيا هذه ليست نهاية المطاف، إنها مرحلة إعادة تأهيل فقط مصح، محطة.. روحك سرمدية خالدة ارتقي بها الآن، كي لا تقيدها في دوامة تكرار الحيواة، كل متعة آنية تستهلك صحتك أو تتحكم بك وبمشاعرك أو تسلب منك سلام نفسك بدونها خدعة ، فخ.. فاحترس، لأنها ستبقيك لمدة أطول في سجن الأرض ، كل متعة تنير صحتك وتطور حياتك وتزيدك سلاما وعطاء وبهجة ستصعد بك بموجة سحرية إلى الأعلى”.

وأضافت: “لا تدع ألاعيبهم تدخلك في حالة صراع أو يأس كن قويا متقبلا تعلم تذكر استيقظ، الزمان والمكان وهم.. هل جربت أن تكون داخل حلمك الذي يبدو حقيقيا جداااا وتدرك فجأة وأنت بداخله أنك تحلم وأن ما من شيء حقيقي حقا.. تنفس أكثر وراقب أكثر، لا تتعلق بصورة غير حقيقية تم رسمها لك من الآخرين وتتعلق بها وتتوهم أنها أنت.. استيقظ بإدراكك الآن فالأرض الجديدة بانتظار الساعين فقط.. الكلام ليس للجميع إنه فقط للخاصة ممن يبصرون بقلوبهم.. إن لم تفهمه فهو ليس لك”.

وكشفت أنها ستلتقي جمهورها غدا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة عبر “لايف” تحت عنوان ” أرض جديدة”، وستكون عدة لايفات تنطلق من غدًا بصفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.