ترشيح بنزيمة ورونالدو وهالاند للكرة الذهبية.. أين ميسي؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الجمعة أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بين 30 مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية المرموقة.

واستمتع الدولي الفرنسي بموسم رائع مع ريال مدريد وسجل 44 هدفا في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

ومن بين المرشحين الآخرين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بروسيا دورتموند وأيضا محمد صلاح نجم ليفربول الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين 20 لاعبة مرشحة لنيل الجائزة في نسختها النسائية تبرز آدا هيجربرج لاعبة ليون التي فازت بالنسخة الأولى في 2018 وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.

كما تضم قائمة المرشحات بيث ميد مهاجمة أرسنال التي فازت ببطولة أوروبا مع إنجلترا صاحبة الضيافة الشهر الماضي وأختيرت أفضل لاعبة في البطولة.

وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 أكتوبر تشرين الأول. وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من أغسطس آب إلى يوليو تموز بدلا من الفترة خلال عام ميلادي.