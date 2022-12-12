تركت طفل شقيقتها في مدخل أحد العقارات.. وكاميرا تكشف التفاصيل!

بعد تداول مقطع فيديو على تطبيق “إنستغرام”، تضمن العثور على طفل حديث الولادة في مدخل أحد العقارات في المقطم، وضبط مرتكبي الواقعة، كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية ملابسات هذه الحادثة.

فقد قالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بعثوره على طفل “حديث الولادة”، لا توجد به إصابات ظاهرية” في مدخل أحد العقارات، وتداول مقطع فيديو على تطبيق “إنستغرام” متضمنًا العثور على الطفل، تمكنت الأجهزة بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد “السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل”.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو (نجل شقيقتها) وقيامها بالتخلي عن الطفل في المنطقة محل العثور عليه، بناء على طلب شقيقتها (والدة الطفل)، وأمكن ضبط والدة الطفل.

بمواجهتها بما جاء بأقوال شقيقتها أدلت والدة الطفل بالاعترافات نفسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.