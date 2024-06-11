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تركيا.. طالب يستخدم الذكاء الاصطناعي للغش في امتحان بالجامعة

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2024 5:57 مساءً
الذكاء الاصطناعي والبشر - تعبيرية

الذكاء الاصطناعي والبشر - تعبيرية

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ألقت السلطات التركية القبض على طالب بتهمة الغش في امتحان القبول بإحدى الجامعات باستخدام جهاز متصل ببرامج للذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة.

لوحظ الطالب وهو يتصرف بطريقة مريبة خلال الامتحان مطلع الأسبوع، واحتجزته الشرطة قبل القبض عليه رسميا وإرساله إلى السجن انتظارا لمحاكمته.

كما احتجزت الشرطة شخصا آخر كان يساعد الطالب المذكور.

وأظهر مقطع مصور نشرته الشرطة في إقليم إسبرطة بجنوب غرب تركيا كيف استخدم الطالب كاميرا خفية على شكل زر قميص متصلة ببرنامج للذكاء الاصطناعي عبر جهاز توجيه (راوتر) مخبأ في نعل حذائه.

وقام أحد أفراد الشرطة في المقطع المصور بمسح سؤال ليظهر طريقة عمل برنامج الذكاء الاصطناعي وتلقين الطالب الإجابة الصحيحة عبر سماعة أذن.

    المصدر :
  • رويترز

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