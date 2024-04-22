تركيا.. شابة تقفز من الطابق الخامس بإسطنبول

مع تفاقم الوضع الاقتصادي منذ العام 2019، ارتفعت معدلات الانتحار بتركيا، وفي ثاني حادث من نوعه تشهده مدينة إسطنبول، أو بشكل أدق مركز للتسوق في شيشلي، قفزت امرأة من الطابق الخامس، لتلقى حتفها على الفور، بعدما سقطت على الأرض جثة هامدة.

فيما أفادت المعلومات الأولية بأن السيدة كانسين مايوك، قفزت من فوق حافة الطابق الخامس، ما أحدث حالة من الذعر بين المتسوقين في المركز، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في حين هرعت الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، لتعلن لاحقا وفاة السيدة التي تبين أن لديها سجلا حافلا بمحاولات الانتحار.

أتى هذا الحادث المروع بعد انتحار مماثل في نفس المركز التجاري يوم الثلاثاء الماضي.

كما زادت معدلات قتل النساء أو حتى وفاتهن في ظروف مشبوهة، بحسب ما أكدت سابقا منصة “أوقفوا قتل النساء” الشهيرة في تركيا.