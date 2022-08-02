تزامنا مع انتشار جدري القردة.. فيلم ‏12 Monkeys يشعل مواقع التواصل

بدأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تداول بوستر فيلم ‏12 Monkeys ‏وذلك بالتزامن مع إعلان “حالة الطوارئ العالمية” بسبب فيروس جدري القردة.

ويحكي الفيلم الذي قام ببطولته الفنانين “بروس ويليس” و “براد بيت” قصة 12 قرد نشروا فيروس قتل 98% من البشر، أما 2% الذين بقوا على قيد الحياة أصبحوا أسرى الملاجئ تحت الأرض خوفاً من العدوى.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ بعد تفشي فيروس جدري القردة الذي انتشر في دول عديدة من أنحاء العالم، وهو القرار الذي سيمكن المنظمة من اتخاذ تدابير إضافية لمحاولة كبح انتشار الفيروس.