تسريبات مثيرة عن أسرار الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار

منذ عرضه على منصة “نتفليكس”، استحوذ مسلسل الإثارة الكوري لعبة الحبار “Squid Game”، على اهتمام الكثيرين في أنحاء العالم، بتحقيقه نجاحاً باهراً ومفاجئاً، ليصبح أول مسلسل آسيوي و”شرقي” يتصدّر لوائح مشاهدة منصة البث عالمياً.

وحين تم عرض الموسم الأول من الموسم، لم يكن يتوقع أحد بأنه سيكون المسلسل الأعلى مشاهدة في تاريخ منصة نتفليكس، متجاوزا الرقم القياسي من المشاهدات لمسلسل الدراما الأمريكي ”بريدجيرتون“، عبر 142 مليون مشاهدة على المنصة.

المسلسل الكوري الجنوبي المعتمد على الإثارة واللعب الحماسي كتبه وأخرجه هوانغ دونغ هيوك.

وقدم من خلاله مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية متنافسين في لعب للأطفال، وتنتظرهم حال الفوز جائزة مالية ضخمة، لكن على المتسابقين خوض تجارب قاسية قد تصل لحد الموت، حتى يتم الفوز.

وعمل هيوك من خلال حنكته الإخراجية على حبس أنفاس الجمهور، وإثارة الشغف والتعطش للمزيد من الحلقات.

واستجابة للإقبال الجماهيري، تم الإعلان في أبريل الماضي عن نية فريق عمل لعبة الحبار عن طرح الموسم الثاني، ثم تبعته نتفليكس مؤخرا بالإعلان عن جزء ثانٍ من المسلسل.

نهاية الموسم الأول

وقد كانت نهاية الجزء الأول عند لحظة مثيرة لدى الجمهور، حيث إن نجاة جي هون من اللعبة، بعد موت الرجل العجوز، كانت صادمة، وإبان مغادرته بلاده لزيارة ابنه، يجد عبر الصدفة رجلًا آخر يتم استدراجه لهذه اللعبة، فيعود بهدف فضح هوية من يقف وراء هذه اللعبة المميتة.

إعلان المخرج عودة لعبة الحبار في جزء آخر، أثار ذلك ضجة بين الجمهور المتعطش، وأكدت شركة نتفليكس ذلك عبر إعلان ترويجي، خلال الأيام الماضية، لتخلق المزيد من الشغف والانتظار للحلقات الجديدة.

أسرار الموسم الثاني

وتبدو المعلومات المسربة عن الجزء الثاني، قليلة لكن توضح بعض ملامح الحلقات القادمة، ومواعيد العرض المقررة.

وبين المخرج هيوك في مقابلات صحفية، أن الجزء الثاني سيكون أكثر جرأة وإثارة؛ باشتماله على ألعاب أكثر جذبًا وقوة من الموسم الأول، وبين أن تلك الألعاب ستهدف لاختبار إنسانية المتسابقين، وتطلعهم للتصالح مع عالمهم رغم العقبات.

وعندما سئل عما إذا كان الموسم الثاني سيحتوي قيمًا إنسانية، أجاب مؤكدا على ذلك، من خلال طرحه لسؤال: ”هل التضامن الحقيقي بين البشر ممكن؟“.

وكشف المخرج عن نية فريق العمل التوسع في قصة الضابط المرافق للاعب 001، ومتابعة خطى صديقه الذي لم يتأكد موته حتى نهاية الجزء الأول.

وأفاد هيوك للإعلام الغربي بأنه يمتلك ثلاثة أفكار أو خطوط درامية رئيسة، والتي سيتم تحويلها لنص ورقي، ليبدأ العمل عليه.

وأوضح كاتب ومخرج المسلسل عن عودة البطل الرئيسي للمسلسل ”لي جونج جاي“، فقد أثارت شخصية ”جي هان كان“ التي جسدها إعجاب الجمهور.

وبيّن هيوك أنه لا يزال هنالك وقت طويل حتى يعرض الموسم الثاني، الذي قد يكون مع نهاية العام 2023، أو مطلع العام 2024.

وأصدر هيوك منذ أيام بيانًا قال فيه: ”لقد قضينا في إنجاز الجزء الأول 12 عامًا، لكن المسلسل نجح في 12 يومًا“، وهذا التصريح يلمح إلى طول المدة التي قد يستغرقها إنجاز الموسم الثاني.

وفي حوار لصحيفة people، قال بطل المسلسل لي جونج جاي أن كاتب ومخرج المسلسل يكافح حقا في كتابة السيناريو، وأبدى تحمسه للجزء الثاني من المسلسل.

توقعات

ويتعطش الكثير من الجمهور العربي والعالم لمعرفة تفاصيل الجزء الجديد، ويمكن من خلال التقارير والقراءات النقدية، حول المسلسل، ومقابلات المخرج والممثلين معرفة بعض الأحداث في الجزء الثاني.

ففي الجزء الثاني، هنالك لاعب آخر سيدير اللعبة بعد النهاية المعلقة التي آل إليها اللعب. فوفاة الشخص 001، بسبب السرطان، تاركًا وراءه لعبة شيطانية، ومحتفظًا بأسرار شديدة الخصوصية عنها، من المتوقع طرح فكرة البحث فيها في الجزء الثاني.

منهجية

وحول منهجية الجزء الثاني، فلن يكون هناك اختلاف واضح، فكما كان الجزء الأول متخذا إلهامه من الفيلم الياباني Battle royal، كذلك سيكون الجزء الثاني، بنفس الأسلوب وإدارة الصراعات، وأوضح هيوك أنه يفضل الكتابة وحده، دون الاستعانة بفريق عمل مكثف من المؤلفين.

وأوضح المخرج الشهير أنه يشعر بالخوف من ردة فعل الناس في الموسم الجديد، ويجتهد بكفاح حتى يكون الموسم الثاني أعلى وأكثر إثارة من الأول.