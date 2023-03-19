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تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!

منذ 14 ثانية
مريضة حليقة الرأس - تعبيرية

مريضة حليقة الرأس - تعبيرية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصريّة روجينا أثناء تصويرها لأحد مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “ستهم”، والتي ظهرت خلالها حليقة الرأس.

وتسبّبت صورة روجينا في أزمة داخل العمل، حيث فوجئ صناع العمل الدرامي من تداول الصورة، لأنها كشفت عن إحدى المفاجآت التي يحملها مسلسل “ستهم”.

وأبدى مخرج “ستهم” رؤوف عبد العزيز، غضبه الشديد بعد تسريب صورة بطلة العمل وهي حليقة الرأس، من كواليس تصوير أحد المشاهد.

وأكد في بيان أنه سيقوم بمحاسبة المتسبب بتسريب الصورة، مرجحًا أن يكون أحد الكومبارسات المشاركين في العمل، قام بتصويرها عبر هاتفه المحمول.

وكشف عبد العزيز أنه سعى إلى فرض سرية تامة على تفاصيل العمل خلال تصويره الفترة الماضية، بخاصة وأنه قد تعرض صناع العمل للحادثة ذاتها أثناء التحضيرات الأولية للعمل الدرامي، من خلال تسريب الفكرة الرئيسية وهي سيدة ترتدي ثوب الرجال من أجل لقمة العيش، وتم استخدامها في أحد الأعمال.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يتنافى مع الأمانة المهنية، ويؤثر سلبًا على صناعة الفن بشكل عام وليس المسلسل فحسب، مؤكدًا أن “ستهم” يحمل العديد من المفاجآت، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.

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