تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس 10\11\2022 أنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض مباشرة بين إسرائيل وقطر، اللتين لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية، خلال كأس العالم لكرة القدم لتسهيل حضور المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وقال الفيفا إنه توسط في الاتفاق الذي يسمح لحاملي تذاكر المباريات وبطاقة (هيا) الرقمية بالصعود على متن الرحلات من مطار بن جوريون في تل أبيب إلى مطار حمد الدولي في الدوحة خلال البطولة التي تستمر شهرا واحدا.

بدوره، أشار مسؤول قطري لرويترز إلى أن الاتفاق يسري على جميع الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في بيان: “بهذا الاتفاق سيتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من الطيران معا والاستمتاع بكرة القدم معاً”.

وجاء في بيان الفيفا أن متحدثا باسم قطر 2022، الهيئة المنظمة للبطولة، قال إن الاتفاق يسمح لحاملي التذاكر ووسائل الإعلام الفلسطينية “بالسفر على هذه الرحلات العارضة دون قيود لأن لهم حقا متساويا في الاستمتاع بالبطولة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن المفاوضات على مدى عدة أشهر أدت إلى اتفاق لفتح “مكتب إسرائيلي في قطر لتقديم الخدمات للمشجعين القادمين لكأس العالم”.

وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنه “تم الاتفاق على قيام فريق قنصلي إسرائيلي بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الإسرائيليين (الذين سيحضرون كأس العالم)”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لرويترز إن الفريق القنصلي الإسرائيلي سيكون مقره في قطر خلال بطولة كأس العالم، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول. وردا على طلب بشأن تفاصيل حول الفريق القنصلي، قال المتحدث الرسمي إنهم سيكونون مواطنين إسرائيليين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وردا على طلب للتعليق على الخطط القنصلية الإسرائيلية، أحال المسؤول القطري رويترز إلى بيان الفيفا، الذي نص على أن شركة سفر مقرها الدوحة ستقدم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، المساعدة القنصلية للزائرين الإسرائيليين في قطر خلال بطولة كأس العالم.