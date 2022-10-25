تشابي: برشلونة سيحاول إثبات أنه أفضل من بايرن

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه سيحاول أن يثبت للجميع أنه أفضل من غريمه بايرن ميونيخ عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وكان برشلونة قد خسر 2-صفر في ضيافة بايرن الشهر الماضي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في نتيجة اعتبرها تشابي أنها لم تعكس سير وأحداث اللقاء.

لكن في ظل خروج برشلونة بفوز واحد في أربع جولات في أوروبا هذا الموسم، يريد تشابي من فريقه أن يظهر مستواه الحقيقي في كامب نو.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي الثلاثاء “علينا أن نظهر لأنفسنا أنه حتى إذا خرجنا (من دوري الأبطال) فنحن فريق جيد، ويمكننا التنافس ضد أفضل الفرق هناك”.

وأضاف “كانت تلك المباراة في ميونيخ محبطة، لأننا كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير. كان ذلك بمثابة حادث، لأننا افتقرنا للمسة الأخيرة”.

ورغم استحواذ برشلونة على الكرة بشكل أكبر من بايرن والتفوق في عدد التسديدات 18-13 فإن الفريق الألماني أحرز هدفين في غضون أربع دقائق على عكس سير اللعب ليخرج بالانتصار.

وتسبب اهتزاز مستوى برشلونة في وجود مخاوف من خروجه المبكر من دوري الأبطال حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط وبفارق ثماني نقاط خلف بايرن وثلاث نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني قبل آخر جولتين.

ويستضيف إنتر منافسه فيكتوريا بلزن متذيل الترتيب الذي لم يحصد أي نقطة في المباراة الأخرى بالمجموعة الأربعاء.

وإذا فاز الفريق الإيطالي فإنه سيتأهل لدور الستة عشر وسيودع برشلونة المسابقة بسبب سجل المواجهة المباشرة بينهما، وضمن بايرن بالفعل الظهور في دور الستة عشر.

وقال تشابي “بغض النظر عما يحدث في ميلانو، يجب علينا أن نفوز، ينبغي أن نلعب كما لو أن مباراتنا فقط هي المهمة، ولإظهار أننا أفضل من بايرن”.

وأضاف “لا أحب الحديث عن المعجزات.. لدينا أمل ضئيل، رغم أننا في وضع غير مريح تماما كل الأرقام ضدنا، ولكن… في بعض الأحيان يمكن أن تحدث الأشياء غير المتوقعة”.

وكان برشلونة قد تلقى ضربة قوية أخرى الأسبوع الماضي عندما خسر 3-1 أمام غريمه القديم ريال مدريد في مباراة القمة بالدوري المحلي.

وقال تشابي إنه ولاعبيه سيشاهدون مباراة إنتر معا في غرفة الملابس، لكنه رفض توجيه رسالة إلى لاعبي فيكتوريا بلزن قبل اللقاء.

وقال تشافي ضاحكا “لدي الكثير ما يمكنني فعله كمدرب، حتى أبدأ في توجيه الفرق الأخرى”.

وأضاف “لم نكن بالمستوى الذي نريده في بعض المباريات، بشكل عام، لدي شعور بأننا “في بعض الأوقات” كنا نملك فرصتنا في أيدينا والآن الأمر لا يعتمد علينا، لذا نواجه هذا الموقف فقط بسبب أخطائنا”