تشافي مشيدًا بـ "ليفاندوفسكي": وجوده نعمة!

عبّر “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار العريض (4-0) خلال مواجهة ريال بلد الوليد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، قال تشافي: “ليفاندوفسكي سعيد ويشعر بالراحة ويريد إحداث الفارق.. بصرف النظر عن أهدافه يولد لنا الكثير في الهجوم ويتحدث كثيرًا مع الشباب. إنه قائد بالفطرة، إنها نعمة أن يكون في المجموعة. لديه تواضع هائل”.

وعن اعتماده على بالدي، كشف: “يلعب لأنه يقوم بذلك بشكل جيد للغاية، كانت لديه فترة تحضيرية رائعة، وهو يستحق ذلك حيث يتمتع بشخصية كبيرة، ولديه قوة، ويجيد المراوغة، ويمكنه اللعب في الجناح ويمكنه مساعدتنا كثيرا. إنه شاب مذهل”.

وأضاف: “ولكن ستكون هناك أيضا أوقات لجوردي ألبا وبيكيه. سنحتاج إلى التناوب والمنافسة مع الشباب ستجعل بيكيه وألبا أفضل”، متابعًا: “هم القادة ويشجّعون غرفة الملابس، ويتقبلون هذا الوضع بتواضع ويجب عليهم تغييره بلا شك”.