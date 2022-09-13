تشافي: نسعى إلى كتابة تاريخ جديد أمام بايرن ميونخ

أشار “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، الى أن فريقه يسعى للفوز خلال مواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “أعتقد أن علينا الكثير من التوقعات هذا الموسم، ونتيجة الأربعاء لن تغير أي شيء، لكن صحيح أن لدينا تحديًا للفوز هنا، في ملعب لم نفز فيه أبدًا”.

وأضاف: “لقد عملنا معا 10 أشهر، ولدينا الشعور والتحدي بأنه يمكننا الفوز بهذه المباراة، وسنلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم وغدًا نريد الفوز، وهي فقط 3 نقاط”.

وتابع: “سنضطر للقيام بموسم تحضيري آخر بعد كأس العالم، حيث سنخسر عددًا من اللاعبين مع منتخبات بلادهم”.

وعن ناجلسمان المدير الفني لبايرن، علّق: “إنه أحد كبار المدربين، وجيد جدًا في أشياء كثيرة، لكنّ ناديًا كبيرًا بحجم بايرن ميونخ يكون متطلبا جدًا”.

وزاد: “ستكون مباراة مكثفة للغاية، وكلانا يريد الاستحواذ على الكرة، وسنحاول السيطرة بشكل أكبر”.

وتطرق إلى ليفاندوفسكي: “إنه جيد ومتحمس للغاية، وحصل على راحة في الجولة الماضية، وأعتقد أنها ستكون مباراة مميزة بالنسبة له، وسنحاول إظهار شخصيتنا والتغلب على أحد أفضل الفرق في العالم”.