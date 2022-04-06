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تشافي يتحدث عن حظوظ برشلونة في الدوري الأوروبي

منذ 38 دقيقة
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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حاول تشافي مدرب برشلونة خفض مستوى التوقعات حول ناديه قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما أصبح في نظر الكثيرين أبرز المرشحين لحصد هذا اللقب.

وقال تشافي للصحفيين اليوم الأربعاء “إنه خطر كبير أن نسترخي، ونشعر بالرضا عن أنفسنا”.

وأضاف “التراخي غير مقبول ولا يمكن أن يحدث. في كرة القدم اليوم، يعرف الجميع كل شيء عن منافسيهم، ويكون المنافسون مستعدين دائما. هناك قيم وشراسة ورغبة في الفوز ونحن نحتاج إلى ذلك كله لتحقيق النجاح. يمكن للمنافس أن يدهسك إذا تراخيت”.

وكان تشافي حذرا في اختيار كلماته عن منافسه يوم الخميس والذي يحتل المركز التاسع في الدوري الألماني، وبلغ دور الثمانية في الدوري الأوروبي بالتفوق 3-2 في مجموع المباراتين على ريال بيتيس.

وقال مدرب برشلونة “أينتراخت ربما يكون غير معروف في إسبانيا، لكنه فريق كبير. أود تسليط الضوء على قوته في التحولات وهو خطير جدا عندما يحصل على فرصة للركض”.

وأضاف “إنه فريق عنيد ومنافس صعب. يتعامل الناس مع الأمر وكأننا نضمن الوصول إلى قبل النهائي وهذا بعيد عن الواقع”.

وتابع “لقد أطاح المنافس بفريق بيتيس وكان الأفضل في الكثير من النواحي، وتسبب في موقف صعب لبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند. من المؤسف أنه فريق غير معروف بشكل جيد في إسبانيا وأن الناس تقلل منه. بالنسبة للمنافس فهذه مباراة تاريخية، ويجب أن نملك نفس القدر من الدوافع الموجودة لديه”.

واتفق فيران توريس مهاجم برشلونة مع كلمات مدربه وقال إن تركيز الفريق ينصب على أداء المهمة يوم الخميس.

وأبلغ توريس الصحفيين “يمكنني متابعة أن التشكيلة كلها لديها دوافع كبيرة. هذه مباراة مهمة جدا لنا.

“هذه أول مرة يلعب فيها برشلونة في هذا الملعب وأمام أينتراخت فرانكفورت وهناك الكثير من الحماس في التشكيلة. إنه منافس قوي بدنيا وسيفعل كل شيء لإيقافنا، لكننا نريد الفوز”.

    المصدر :
  • رويترز

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