تشافي يتحدث عن مشاركة أراوخو في كأس العالم

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إن فريقه ومنتخب أوروجواي سيتخذان قرارا مشتركا بشأن مدى لياقة رونالد أراوخو حيث يتطلع المدافع إلى التعافي في الوقت المناسب لخوض منافسات كأس العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان أراوخو يتعافى بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في سبتمبر أيلول الماضي، وقال تشابي إن الأولوية هي أن يتعافى الشاب البالغ من العمر 23 عاما بشكل جيد بدلا من الاسراع في اعادته للملاعب.

وقال تشافي للصحفيين “هناك اتصالات مستمرة مع منتخب أوروجواي ومدربه دييجو ألونسو وسنقرر معا.

“سنرى ما إذا كان قد حصل على موافقة طبية لأن اللاعب هو المسؤول. إذا أخبرك أنه بخير، فذلك لأن جسده يشعر بهذا”.

وسيراجع ألونسو، الذي أمامه حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري لإعلان تشكيلته النهائية المؤلفة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم، موقف إدينسون كافاني مهاجم بلنسية لتقييم ما إذا كان بإمكانه التعافي من إصابة في الكاحل في الوقت المناسب قبل التوجه إلى قطر.

كما شكل الظهير داميان سواريز مصدر قلق آخر بعد أن خرج بعد 10 دقائق من بداية اللقاء الذي فاز فيه خيتافي 1-صفر على إلتشي الأسبوع الماضي.

وتستهل أوروجواي مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة يوم 24 نوفمبر، كما ستواجه البرتغال وغانا.