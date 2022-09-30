تشافي يتحدّث عن "مصيبة" في نادي برشلونة

علّق مدرب برشلونة “تشافي هيرنانديز” على الإصابات التي تجتاح فريقه، مشيرًا إلى أنه “حان وقت إثبات أن النادي لديه فريق كبير”، لخوض المباريات الـ 12 المهمة قبل المونديال.

وأعرب في مؤتمر صحفي قبل لقاء مايوركا عن خيبة أمله، بسبب المشكلات البدنية التي يعاني منها كل من ممفيس ديباي ورونالدو أراوخو وجوليس كوندي وفرانكي دي يونغ، بعد عودتهم من منتخباتهم، وكذلك غياب هيكتور بيليرين.

وقال تشافي: “الأسباب متعددة، لا نعرف السبب الرئيسي. السفر، ضغط المباريات.. لا نسعى لإلقاء اللوم على أحد. إنها مصيبة، ولكن حان الوقت لإثبات أن لدينا فريقًا قويًا”.

وأشار إلى أن الفريق سيسعى لتجنب هذه الإصابات في التوقف التالي للمنتخبات، من خلال “مزيد من التواصل مع المنتخبات والمزيد من الحيطة والوقاية”.

ووصف مباراة مايوركا بأنها ستكون “صعبة”، نظرًا للعب خارج الملعب وأمام منافس يقدم “كرة قدم مباشرة” ويلعب بـ”ثلاثة مدافعين أقوياء”.