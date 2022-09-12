الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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تشافي يعلق على مواجهة بايرن ودخول "بيت الرعب"

منذ 3 دقائق
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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سخر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة من تشبيه مواجهة بايرن ميونيخ بملعبه بدخول “بيت الرعب” قبل مواجهة الفريقين في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وانتصر بايرن 3-صفر على برشلونة ذهابا وإيابا في دور المجموعات الموسم الماضي، لكن تشكيلة برشلونة تغيرت تماما ويقودها المهاجم روبرت ليفاندفسكي الذي انتقل من الفريق البافاري إلى نظيره القطالوني مطلع الموسم الحالي.

ولم يفز برشلونة مطلقا في ملعب بايرن، الذي أحرز 17 هدفا مقابل أربعة أهداف في آخر أربع مواجهات بين الفريقين، من بينها الفوز الساحق 8-2 في دور الثمانية بدوري الأبطال في 2020.

ويدرك تشافي مدى صعوبة مهمة برشلونة، لكنه قال إن فريقه لا يجب أن يشعر بالخوف من الذهاب إلى ميونيخ.

وقال تشافي “لن أقول بيت الرعب، بل ملعب بايرن فقط.

“شاهدت وجهي العملة من قبل، انتصرنا بنتيجة كبيرة على بايرن وخسرنا بنتيجة ثقيلة، لكن حقيقة أنه لم يسبق لنا الفوز في أليانتس أرينا توضح مدى صعوبة هذا الملعب والمهمة التي أمامنا، لكننا نشعر بالتفاؤل”.

وأضاف “لا يمكن أن نبالغ في الثقة بسبب نتائجنا الجيدة مؤخرا، علينا أن نتذكر كيف كان الحال عندما واجهنا بايرن في الموسم الماضي، لكننا سنكون سعداء لو لعبنا وفقا لإمكاناتنا، ولو فعلنا ذلك فأعتقد أنه يمكننا الفوز وتغيير التاريخ”.

ولن يغيب أي لاعب عن برشلونة في مواجهة فريق المدرب يوليان ناجلزمان، ومن المتوقع مشاركة جول كوندي وإيريك جارسيا وبيدري وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية بعد مشاركتهم كبدلاء في الفوز 4-صفر في ملعب قادش السبت الماضي.

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