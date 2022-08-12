الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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تشاكي.. تتجول في شوارع أمريكا

منذ 6 دقائق
دمية تشاكي

دمية تشاكي

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انتشر فيديو منذ أسبوعين يرصد رد فعل 3 سيدات عندما شاهدوا دمية تشاكي الشيطانية وهي تتجول في شوارع ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الفيديو، لتظهر سيدة توضح بأن تلك الدمية ما هي إلا ابنها الذي يبلغ من العمر ٥ سنوات، وأصر الطفل ان يرتدي ملابس الهالوين فوافقته والدته على ذلك.

وظهرت الـ3 سيدات يطلبن من الأم عدم موافقه الطفل على تلك الفعل مرة أخرة لأنهم كادوا ان يصابوا بنوبة قلبية على حد قولهم.

ويذكر أن الدمية تشاكي، واسمها الأصلي الدمية روبرت، هي دمية صغيرة نشأت قصتها في سنة 1904 على جزيرة كي وست بولاية فلوريدا الامريكية.

شكل الدمية الحقيقي يختلف عن شكلها في سلسلة أفلام تشاكي، وذلك لإضافة المظهر المخيفة الذي تفتقده النسخة الأصلية من الدمية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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