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تشلسي يعلن إقالة المدرب فرانك لامبارد

25 - يناير - 2021
فرانك لامبارد

فرانك لامبارد

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أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم إقالة مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني في بيان “كان هذا قراراً صعباً بالنسبة للنادي ليس فقط لأنني تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل له أكبر قدر من الاحترام”، وأضاف “هو رجل يتمتع بنزاهة هائلة وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل، لكن وفي ظل الظروف الحالية فإننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب”.

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