الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشوكويميكا إلى تشيلسي بعقد مدته ست سنوات

منذ ساعة واحدة
كارني تشوكويميكا

كارني تشوكويميكا

A A A
طباعة المقال

أعلن تشيلسي وأستون فيلا المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء عن توصل تشيلسي لاتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي كارني تشوكويميكا من فيلا.

كما تعاقد تشيلسي مع الحارس الأمريكي جابرييل سلونينا من شيكاجو فاير المنافس في دوري المحترفين الأمريكي.

وحصل تشوكويميكا على إذن من فيلا للسفر إلى لندن لمناقشة البنود الشخصية لعقده والخضوع لفحص طبي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 12 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وقاد مؤخرا منتخب إنجلترا تحت 19 عاما.

وربطت تقارير لوسائل الإعلام بين اسم تشوكويميكا والانضمام لبرشلونة أو ميلان وذلك خلال وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية.

وسيبقى سلونينا (18 عاما) ضمن صفوف فاير حتى نهاية العام الجاري وذلك على سبيل الإعارة قبل الانتقال للفريق اللندني بموجب عقد مع تشيلسي مدته ست سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

شعار نادي نابولي الإيطالي
تصريح مفاجئ لمالك نابولي عن ضم لاعبين أفارقة لناديه!
أسواق في موسكو
موسكو.. طابور من الزبائن أمام متجر عالمي للألبسة قبل خروجه من روسيا (صور)
عن طريق الخطأ.. مهندس يرمي 183 مليون دولار في القمامة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
محمد رمضان
بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان