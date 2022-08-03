تشوكويميكا إلى تشيلسي بعقد مدته ست سنوات

أعلن تشيلسي وأستون فيلا المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء عن توصل تشيلسي لاتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي كارني تشوكويميكا من فيلا.

كما تعاقد تشيلسي مع الحارس الأمريكي جابرييل سلونينا من شيكاجو فاير المنافس في دوري المحترفين الأمريكي.

وحصل تشوكويميكا على إذن من فيلا للسفر إلى لندن لمناقشة البنود الشخصية لعقده والخضوع لفحص طبي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 12 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وقاد مؤخرا منتخب إنجلترا تحت 19 عاما.

وربطت تقارير لوسائل الإعلام بين اسم تشوكويميكا والانضمام لبرشلونة أو ميلان وذلك خلال وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية.

وسيبقى سلونينا (18 عاما) ضمن صفوف فاير حتى نهاية العام الجاري وذلك على سبيل الإعارة قبل الانتقال للفريق اللندني بموجب عقد مع تشيلسي مدته ست سنوات.