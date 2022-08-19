الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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تشيزاري كاسادي ينضم رسميًا إلى تشيلسي

منذ 3 دقائق
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

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تعاقد نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، بشكل رسمي، مع لاعب خط الوسط الإيطالي الشاب، تشيزاري كاسادي، قادمًا من إنتر ميلان.

وأشار تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الى أن تشيزاري كاسادي وقّع عقدًا مع النادي، يمتد لست سنوات.

وتحدث تشيلسي عن “تشيزاري كاسادي”، قائلًا: “يعدّ لاعب الوسط الشاب من ألمع المواهب في إيطاليا بعد تألقه على مستوى الشباب مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث كان جزءا من المنتخب الإيطالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا تحت 19 عاما التي أقيمت هذا الصيف”.

وبدأ تشيزاري كاسادي (19 عاما)، مسيرته الكروية مع فريق الناشئين بنادي تشيزينا، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، حيث تدرج في المراحل السنية المختلفة لفريق الناشئين، حتى تم تصعيده إلى فريق الشباب تحت 19 عاما في بداية موسم 2020-2021.

كذلك، سجّل اللاعب الإيطالي الشاب 16 هدفًا في 38 مباراة في دوري الدرجة الأولى “بريمافيرا” ودوري “يويفا” للشباب خلال الموسم 2020-2021.

كما تدرّب تشيزاري كاسادي بشكل متكرر مع الفريق الأول لإنتر ميلان في الموسم الماضي، حيث اختير من بين البدلاء من قبل المدرب “سيموني إنزاغي” لأول مرة، عندما لعب الفريق مع ساسولو في الدوري الإيطالي في شباط الماضي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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