تشيلسي يتعاقد مع الفرنسي فوفانا مدافع ليستر سيتي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، أنه أكمل التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي لمدة سبع سنوات.

ولم يكشف النادي اللندني عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن تشيلسي دفع 70 مليون جنيه إسترليني (81.33 مليون دولار).

وانتقل اللاعب البالغ عمره 21 عاما إلى الدوري الممتاز في أكتوبر تشرين الأول 2020 قادما من سانت إيتيين الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني بحسب تقارير إعلامية.

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن الفريق قد يتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر أيلول لكنه سيركز على تشكيلته الحالية إذا لزم الأمر.

وفي حديثه قبل مواجهة ساوثامبتون الإثنين الماضي، قال توخيل إنه يركز تماما على المباراة التي تنتظره حيث يتطلع لتحقيق ثلاثة انتصارات من خمس مباريات بعد فوزه على ليستر سيتي 2-1 مؤخرا.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا “في الوقت الحالي قد نحتاج إلى مزيد من اللاعبين في بعض المراكز لكن فترة الانتقالات تقترب من نهايتها وعندما يأتي الأول من سبتمبر سأكون مدربا سعيدا مهما حدث.

“سأحاول البحث عن حلول ولن أشغل نفسي كثيرا بما يمكن أن يحدث