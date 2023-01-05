تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بادياشيل لمدة "سبع سنوات ونصف"

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 5-1-2023) تعاقده مع المدافع الفرنسي بينوا بادياشيل من موناكو لمدة سبع سنوات ونصف.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة 35 مليون جنيه إسترليني (41.70 مليون دولار).

وقال تود بولي رئيس تشيلسي والمالك الشريك بهداد إقبالي في بيان مشترك “يسعدنا الترحيب بينوا في تشيلسي… إنه لاعب شاب رائع ذاع صيته سريعا ولديه قدرات كبيرة رغم صغر سنه، نحن على يقين من أنه سيلعب دورا مهما مع الفريق في السنوات المقبلة‭‭”‬‬.

وانضم بادياشيل، الذي خاض مباراتين مع منتخب فرنسا، إلى فريق الشباب في موناكو عام 2016.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاما 24 مباراة في الدوري مع موناكو حيث احتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وسينافس على مركز قلب الدفاع في تشيلسي مع تياجو سيلفا وكاليدو كوليبالي وتريفور تشالوبا وويسلي فوفانا.

وقال بادياشيل “أنا سعيد جدا لوجودي هنا في تشيلسي، أنا متحمس للغاية لبدء اللعب لهذا النادي، لا أطيق الانتظار لرؤية الجماهير وبدء اللعب في أفضل دوري في العالم”.

ويحتل تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، المركز العاشر في الترتيب بعد أن حقق فوزا واحدا فقط في آخر سبع مباريات بالدوري. وسيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في وقت لاحق اليوم الخميس.