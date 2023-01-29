تشيلسي يتعاقد مع جوستو حتى 2030

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد التعاقد مع الظهير الأيمن مالو جوستو قادما من أولمبيك ليون حتى يونيو\حزيران 2030 مع إبقائه في صفوف الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك جوستو (19 عاما)، الذي لعب مع منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما، في 15 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم بعدما شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن شبكة “سكاي سبورتس” قالت إن الصفقة كلفت خزائن تشيلسي 26.3 مليون جنيه استرليني “32.60 مليون دولار”.

وقال تشيلسي في بيان “الآن، سيواصل المدافع تقدمه المبهر على سبيل الإعارة في ملعب جروباما قبل أن ينضم للبلوز في الصيف قبل الموسم الجديد”.

وجوستو هو سابع لاعب يتعاقد معه تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد ميخايلو مودريك وبنوا بادياشيل ونوني مادويكي، وأندريه سانتوس وديفيد فوفانا، بينما انتقل جواو فيلكس إلى الفريق اللندني على سبيل الإعارة من أتليتيكو مدريد.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري بفارق عشر نقاط عن المربع الذهبي. ويحل ضيفا على فولهام في الجولة المقبلة من المسابقة الجمعة.