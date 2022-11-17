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تشيلسي يحضّر لصفقة قد تهدّد مشروع مدرّب برشلونة

منذ 37 دقيقة
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

موقع koooraصفق
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يسعى مسؤولو تشيلسي الإنكليزي، الى إبرام صفقة مدوية من صفوف برشلونة، ستكون بمثابة صفعة على وجه المدير الفني “تشافي هيرنانديز”، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة.

وكان ديمبلي قد جدّد عقده مؤخرًا مع برشلونة لمدة عامين، لكن تم تحديد الشرط الجزائي بقيمة 50 مليون يورو.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “برشلونة يدرك أنه قد يكون هناك ضوضاء مرة أخرى حول ديمبلي، وإذا قدم اللاعب بطولة جيدة في كأس العالم، سيزداد الاهتمام به”.

وأضافت الصحيفة: “يعتبره تشافي لاعبًا رئيسيا في مشروعه، ولم تقم الإدارة بأي تحركات لتأمينه حتى الآن، حيث يرتبط حاليا بعقد حتى 2024”.

وأشار التقرير إلى أن “برشلونة قد يسمح برحيل ديمبلي، لأنه سيتم الحديث معه على تمديد العقد فقط وليس زيادة راتبه، حيث لازالت مشكلة الأجور قائمة ولن يتم دفع يورو واحد زيادة”.

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