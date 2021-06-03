تشيلسي يخطط لبيع 20 لاعبا بهدف توفير الأموال لإبرام صفقات جديدة

تعتزم إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، بيع 20 لاعبا في السوق الصيفي؛ بهدف توفير الأموال لإبرام صفقات جديدة.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، فإن إدارة تشيلسي تريد التخلص من بيع 20 لاعبا؛ لتوفير نحو 180 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للصحيفة، فإن تشيلسي بحاجة إلى الأموال للتعاقد مع لاعبين من الطراز الأول في السوق الصيفي، وأبرزهم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وأشارت إلى أن تشيلسي قد يتجه لبيع لاعبه الألماني تيمو فيرنر بعد الأداء المخيب في أول موسم له في ستامفورد بريدج.

وأضافت أن تشيلسي قد يتجه لبيع تامي أبراهام، خاصة أن البلوز سيعزز الخط الهجومي في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.

وقالت ”ميرور“، إن تشيلسي قد يتخلص من: تامي أبراهام، روس باركلي، روبن لوفتوس-تشيك، ديفيد زاباكوستا، إيمرسون بالميري، تيموي باكايوكو، فيكايو توموري، وكريستيان بوليسيتش.

ووفقا للصحيفة، فإن قيمة بيع بوليسيتش قد تصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني، مقابل 36 مليون إسترليني لتامي أبراهام، و18 مليونا لباركلي، ومثلها للوفتوس-تشيك، في حين تبلغ القيمة السوقية لوزاباكوستا 7.2 مليون جنيه إسترليني، مقابل 10.8 لإيمرسون، و22.5 لباكايوكو، وبالتالي يمكن لتشيلسي جمع 157.5 مليون جنيه إسترليني من بيع هؤلاء اللاعبين.

ونال تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، في حين احتل البلوز المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وخسر 0/1 أمام ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وودع من دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.