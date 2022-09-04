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تشيلسي يخفق في إبرام صفقة غير معتادة في الميركاتو الصيفي

منذ 50 دقيقة
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

موقع kooora
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سعى نادي تشيلسي الى إبرام صفقة غير معتادة في الميركاتو الصيفي المنصرم، لكنه خسر الصراع في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي حاول ضم “روميو لافيا” من ساوثهامبتون خلال اليوم الأخير من الميركاتو.

وجاء ذلك رغم أن لافيا انتقل من مانشستر سيتي إلى ساوثهامبتون في نفس الميركاتو الصيفي المنصرم مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المتغيرات.

ومن غير المعتاد أن ينتقل لاعب من فريقه الأصلي إلى ناديين آخرين في نفس فترة الانتقالات.

وعرض تشيلسي على ساوثهامبتون 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التنازل عن اللاعب الذي انضم للتو إلى “القديسين”.

هذا ورفض ساوثهامبتون عرض البلوز، وقالوا إن اللاعب “لا يمكن المساس به”.

يُذكر أن مانشستر سيتي لديه بند يسمح له بإعادة شراء اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

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