تشيلسي يستعدّ لضمّ مدافع ليستر سيتي

اتفق نادي تشيلسي شفهيًا مع ليستر سيتي، بشأن ضم المدافع “ويسلي فوفانا”، وفق ما أكدت تقارير صحفية فرنسية.

وقالت شبكة “RMC” الفرنسية إن الناديين أجريا محادثات عديدة على مدار الأسابيع الماضية، وتوصلًا الى اتفاق من أجل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي سيصبح المدافع الأغلى في العالم.

ومن المتوقّع أن تتخطى قيمة الصفقة، الرقم الذي دفعه مانشستر يونايتد لضم “هاري ماغواير” من صفوف ليستر عام 2019، والذي وصل الى 80 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بعدما وافق ليستر على عرض تشيلسي الرابع لضم فوفانا، بعد رفض العرض السابق والذي وصل قيمته إلى 60 مليون إسترليني إلى جانب 10 ملايين إسترليني كإضافات.

وسبق أن استبعد بريندان رودجرز، مدرّب ليستر، فوفانا من الفريق وبدأ في التدرب مع فريق تحت 21 عاما، بسبب غيابه عن التدريبات من أجل إجبار فريقه على انتقاله إلى تشيلسي، ليغيب عن مواجهة تشيلسي السبت 27 آب.