الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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تشيلسي يضم الجناح الأوكراني مودريك من شاختار

منذ دقيقتين
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

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أعلن تشيلسي الإنكليزي التعاقد اليوم الأحد مع ميخايلو مودريك في خامس صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما أكمل الجناح الأوكراني انتقاله من شاختار دونيتسك.

وقال شاختار في بيان إنه سيحصل على “70 مليون يورو (76 مليون دولار) للاعب، إلى جانب 30 مليون يورو كدفعة إضافية”.

وفاز مودريك بجائزة أفضل لاعب في شاختار في عامين متتاليين، وخطف الأضواء خلال التألق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف وساهم في هدفين.

وبات مودريك ثاني لاعب أوكراني ينتقل إلى تشيلسي بصفة عامة بعد انضمام أندريه شيفتشنكو من ميلان في 2006.

وقال مودريك في بيان “هذا ناد عظيم وبطولة دوري رائعة، وهذا مشروع جذاب جدا بالنسبة لي في هذه المرحلة من عمري”.

وأضاف “أنا متحمس لمقابلة زملائي الجدد، وأتطلع إلى العمل والتعلم من المدرب جراهام بوتر وباقي جهازه”.

وسيعزز مودريك قوة تشيلسي الهجومية خاصة بعد إصابة الجناحين كريستيان بوليسيك ورحيم سترلينج.

وذكرت تقارير أن أرسنال كان يحاول ضم مودريك في ظل معاناة متصدر الدوري الإنجليزي هجوميا عقب إصابة البرازيلي جابرييل جيسوس.

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