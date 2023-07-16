تشيلسي يضم جوهرة سانتوس

أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل من سانتوس، الأحد.

ولم يكشف تشيلسي عن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن اللاعب البالغ عمره 18 عاما انضم بعقد طويل المدى بعدما دفع النادي الإنجليزي 15 مليون يورو (16.84 مليون دولار) لسانتوس.

وسينضم أنجيلو لتشيلسي بعدما شارك في 129 مباراة مع سانتوس في كل المسابقات وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة أهداف.

وأصبح لاعب منتخب البرازيل تحت 20 عاما أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري الأضواء البرازيلي وعمره 15 عاما و308 أيام في 2020 وحطم الرقم السابق الذي كان يحمله الأسطورة بيليه.

وبات أنجيلو أيضا أصغر لاعب يسجل في تاريخ كوبا ليبرتادوريس.

بداية كل شيء

ولد أنجيلو في العاصمة برازيليا في عام 2000، وسريعًا ظهرت قدراته الفنية، في المراوغة وتمرير الكرات بشكل استثنائي.

وانضم إلى أكاديمية نادي سانتوس، وتألق فيه منذ الصغر.

الفرصة الحاسمة

ظهر أنجيلو سريعًا في فريق الشباب، مما منحه الفرصة بعد فترة قصيرة، للمشاركة في الفريق الأول.

وبدأ الشاب البرازيلي اللعب كبديل لمدة 30 دقيقة في أول مباراة، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري المحلي، متفوقًا على الرقم القياسي الذي حققه أسطورة سانتوس وكرة القدم بيليه. وللمقارنة، فلم يخوض نيمار أول مباراة له مع سانتوس، إلا بعد عيد ميلاده الـ17.

كيف تسير الأمور

في أبريل 2021، تمكن أنجيلو من كسر رقم قياسي آخر، حيث أصبح أصغر هداف في تاريخ كوبا ليبرتادوريس في سن 16 عامًا و105 يومًا، بفضل هدف سجله بلمسة سهلة في مرمى سان لورنزو.

تعرض أنجيلو لانقطاع عن التهديف، عرضه للكثير من الانتقادات، لكن مدرب سانتوس دافع عنه أمام وسائل الإعلام.

نقاط القوة

يتميز أنجيلو بمهارة رائعة في المراوغة، وسرعته في المرور بالكرة.

حيث يظهر اللاعب دائمًا بشكل مميز، ومن الصعب قطع الكرة من أمامه، بجانب قوته الجسدية.

دي ماريا القادم؟

على الرغم من مقارنته المستمر من نيمار، لكن الشاب البرازيلي يشبه دي ماريا في استخدام قدمه اليسرى، والمراوغة.

كما أنه يتفوق في الجهة اليمنى، تمامًا كدي ماريا، وسريع في الكرات المرتدة أيضًا مثله.

البرازيلي لديه الفرصة لتقديم الكثير مثل النجم الأرجنتيني، وأكثر.