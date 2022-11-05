تشيلسي يعلن غياب أحد لاعبيه عن مونديال قطر

أكّد تشيلسي غياب أحد اللاعبين البارزين في صفوفه عن بطولة كأس العالم في قطر، التي تنطلق يوم 20 من الشهر الجاري، وحتى 18 كانون الأول المقبل.

وقال البلوز، في بيان صادر عن الجهاز الطبي: “بعد الإصابة التي تعرض لها “بنجامين بن تشيلويل” في فوزنا الأخير ضد دينامو زغرب (2-1)، خضع اللاعب لفحص على أوتار الركبة”.

وأضاف: “تظهر النتائج أن بن تشيلويل تعرّض لإصابة كبيرة، ومن المتوقع للأسف أن يغيب عن كأس العالم”.

وختم النادي اللندني: “سيبدأ بن تشيلويل الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي في تشيلسي”.

ومن المتوقّع أن يعلن جاريث ساوثجيت مدرّب إنجلترا، عن اختيار قائمته المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في البطولة، الخميس المقبل.

وكان بن تشيلويل جزءًا من تشكيلة “يورو 2020″، لكنه لم يلعب دقيقة واحدة في البطولة، ثم أصيب بتمزق في أربطة ركبته في تشرين الثاني العام الماضي.