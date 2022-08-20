تشيلسي ينوي التحرك باتجاه لاعب مانشستر يونايتد

لم يكتف نادي تشيلسي بالتعاقد مع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، هذا الصيف، حيث ينوي التحرك لضم لاعب مانشستر يونايتد، هاري ماغواير، وفق تقرير صحفي إنكليزي.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، أن النادي اللندني بصدد التقدم بعرض لماغواير، في حال فشله في التعاقد مع و”يسلي فوفانا” من ليستر سيتي، وهو الأمر الذي بات صعبا.

وينوي تشيلسي استغلال رغبة مان يونايتد، في التعاقد مع الجناح الأميركي “كريستيان بوليسيتش”، لإدخال ماغواير ضمن صفقة تبادلية.

يأتي ذلك في ظل تقارير، تفيد باحتمال استبعاد المدرب الهولندي، إيريك تين هاج، لقائد الشياطين الحمر من التشكيلة الأساسية أمام ليفربول، ضمن الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتلقى ماغواير انتقادات مستمرة في الفترة الأخيرة، بداعي تراجع مستواه وارتكابه العديد من الأخطاء الدفاعية.