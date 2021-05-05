تشيلسي يهزم ريال مدريد ويلحق بمان سيتي في نهائي أبطال أوروبا

سيواجه فريق تشيلسي ، غريمه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول ليلة 29 مايو الجاري

وبلغ تشلسي الإنجليزي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-صفر، الأربعاء في لندن في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.

وأهدر لاعبو “البلوز” أكثر من هدف محقق عبر انفرادات صريحة، إذ أن براعة كورتوا حالت دون هز شباكه مجددا قبل أن يتصدى البديل فيدي فالفيردي لتسديدة نجولو كانتي، التي كانت في طريقها إلى الشباك بعد انفراد تام بالمرمى.

ورغم تلك الفرص المهدرة من جانب أصحاب الأرض، إلا أن ريال مدريد لم يستغل ذلك، حيث غابت الفاعلية الهجومية عنه طيلة الدقائق المتبقية، ليفشل في معاقبة مضيفه على فرصه المهدرة، مما فتح الطريق أمام هدف ثانٍ عبر مونت، الذي كلل جهوده في المباراة بتسجيل هدف الحسم في الرمق الأخير.

وكان تشلسي قد عاد بالتعادل الايجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.