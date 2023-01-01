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تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام نوتنغهام فورست

منذ ساعة واحدة
من مباراة تشيلسي وتوتنغهام

من مباراة تشيلسي وتوتنغهام

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واصل تشيلسي نزيف النقاط بعدما اهتزت شباكه بواسطة سيرج أورييه ليتعادل 1-1 مع مضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد تحقيق فوزه الأول في ست مباريات في الدوري بانتصاره على بورنموث في الجولة الماضية، بدأ تشيلسي المباراة بشكل جيد أمام مضيفه المهتز.

ومنح رحيم سترلينغ التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 16.

وتحسن فورست في الشوط الثاني، ولم يحالفه الحظ بإدراك التعادل مبكرا عندما ارتدت تسديدة مورجان جيبس-وايت من العارضة إلى ما قبل خط المرمى.

وواصل فورست محاولاته وأدرك أورييه التعادل بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 63.

وكان فورست قريبا من قلب المباراة لصالحه، لكن تشيلسي صمد ليحصد التعادل، ويظل في المركز الثامن متأخرا بسبع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب.

وبقي فورست في منطقة الهبوط لكنه تقدم إلى المركز 18 وله 14 نقطة مثل وست هام يونايتد الذي يسبقه في الترتيب

    المصدر :
  • رويترز

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