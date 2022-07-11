تشيلويل يرغب بدخول تشكيلة إنجلترا الأساسية في كأس العالم

كشف “بن تشيلويل”، الظهير الأيسر لتشيلسي، أنه يرغب بشدة في المنافسة بقوة على دخول التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد فترة “صعبة” في مسيرته.

واختير تشيلويل ضمن تشكيلة المدرب “جاريث ساوثجيت” في بطولة أوروبا العام الماضي، لكنه لم يظهر سوى مرة واحدة في مشواره نحو النهائي، وقبل الخسارة أمام إيطاليا.

وعانى تشيلويل من أجل اللعب مع تشيلسي وغاب كثيرا في شهري آب وأيلول، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في تشرين الأول، بالإضافة إلى هدف في تصفيات كأس العالم مع إنجلترا.

غير أن تشيلويل تعرض لضربة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في نوفمبر تشرين الثاني، مما أدى إلى ابتعاده عن الملاعب طويلا وحتى ظهوره كبديل في آخر مباراة لتشيلسي في الدوري في أيار.

في السياق، قال تشيلويل للصحفيين، قبل السفر مع تشيلسي في جولة إلى الولايات المتحدة،: “لقد حلمت باللعب في كأس العالم منذ قدرتي على التذكر، وواقع أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى يمنحني دافعًا أكبر من أجل المحاولة وانتزاع هذا المكان”.

وأضاف: “هذا ليس فقط من أجل نفسي ولكن من أجل عائلتي خاصة بعد بطولة أوروبا التي جاءت في وقت صعب بالنسبة لي. خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة أن يكون هذا مكاني”.

وقال اللاعب البالغ من 25 عاما إن ساوثجيت ظل على تواصل معه أثناء فترة تأهيله، معتبرًا انه “من الجيد أن تشعر أنه عندما لا تكون موجودا فإن المدرب يتابعك ويراقبك.. إنه أمر إيجابي لأنه يعني أنني لا أزال في أفكاره”.

ويبدأ تشيلسي مشواره الجديد في الدوري الممتاز باللعب في ضيافة إيفرتون في السادس من آب.