تشينغ تشي يتولى تدريب قوانغتشو الصيني

أعلن نادي قوانغتشو إف.سي الذي سبق الفوز بلقب الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه عين تشينغ تشي أفضل لاعب في آسيا سابقا مدربا جديدا لفريقه.

ولعب تشينغ (41 عاما) لمدة 11 عاما ونصف في صفوف قوانغتشو قبل الاعتزال ويتولى تدريب الفريق خلفا لسلفه ليو تشيو.

وحاليا يحتل قوانغتشو المركز 16 بين 18 فريقا في الدوري الصيني الممتاز بعد فوزه مرة واحدة فقط في 12 جولة أقيمت حتى الآن.

وفاز تشينغ بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا في 2013 بعد أن قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في هذا العام قبل أن يتوج النادي باللقب مرة ثانية في 2015.

وأنهى تشينغ مسيرته كلاعب في صفوف قوانغتشو في نهاية الموسم الماضي بعد انضمامه إليه في 2011 قادما من سيتليك الاسكتلندي عندما كان الفريق في دوري الدرجة الثانية الصيني.

ولعب تشينغ أيضا 108 مباريات دولية مع المنتخب الصيني قبل الاعتزال بعد فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.