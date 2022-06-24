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تشييع الأردنية إيمان إرشيد ووالدتها تروي كيف تلقت خبر مقتل ابنتها (فيديو)

منذ ساعة واحدة
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شيع جموع غفيرة من الأردنيين في بلدة كفر الماء بلواء الكورة بمحافظة إربد، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الطالبة ايمان ارشيد التي قتلت أمس الخميس، داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية.

وصلى على جثمان الطالبة ارشيد في مسجد كفر الماء الكبير، وتم تشييع جثمانها إلى مقبرة البلدة الشرقية – المركز الصحي وفق صحيفة الدستور.
وقرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات امس الخميس حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وروَّت والدة المغدورة إيمان إرشيد لحظات الألم التي عاشتها فور سماعها خبر مقتل ابنتها بجامعة العلوم التطبيقية بالأردن، مطالبة بالإعدام والقصاص لقاتل نجلتها.

وقالت والدة إيمان، باكية، في تصريحات مصورة لـ”إرم نيوز” :”حكيت مع ابنتي قالت عندي امتحان وعلى 10 بخلص وبحكيكي، وعلى 10 ونص اتصلت فيها ردت ممرضة من مستشفى ابن الهيثم وبنتك انطخت بالجامعة، فكرتها بتمزح قالت لي لا أنا ما بمزح أنا ممرضة بالمستشفى، صرخت على أبوها واخواتها وروحنا المستشفى شوفت دم بنتي وملابسها لكن مما شوفت بنتي”.

وأضافت والدة الطالبة المغدورة :”اسألوا كل الناس عن بنتي والله مؤدبة وضحوكة وما بتزعل حدا، بنتي صاحبة أبوها وأخواتها وما بتخبي عنا شيء، ولو قالت لنا في حدا بيهددني ما كنا تركناها تموت”، موضحة أن القاتل لم يتقدم لخطبة ابنتها المغدورة من قبل، ولا هي حكيت عنه لأحد من أٍسرتها.

وتابعت :”بنتي طالبة بجامعة التمريض، لما بروح لها أنا ما بيدخلوني وأنا امرأة محجبة، كيف فات القاتل على الجامعة وقتل بنتي، أنا بدي إياه ينعدم مكان ما قتل بنتي وينادوا أمه عليه تشوفوا ميت مثل ما نادوا عليَّ أشوف بنتي ميتة”.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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