تصاميم خارجة عن المألوف... أغرب موديلات الحقائب النسائية

تعودنا من مجال الموضة بروز صيحات ملابس جديدة وغريبة خارجة عن المألوف، وهذا ما يحصل في عالم تصميم الحقائب، لتتحول من قطع أنيقة إلى غريبة، بتصميمات لم تكن لتخطر على البال، لولا وجودها فعلاً بالأسواق.

حقائب على شكل مواد غذائية وأخرى تشبه الدمى

هل تخيلتِ يوماً أن يتم تصميم حقيبة يد على شكل موزة؟ نعم، هذا التصميم موجود فعلاً وأكثر. فهناك عدة ماركات أبرزها ما تعرض منتجاتها في متاجر إلكترونية، أشهرها في الصين، قامت بالتسويق لموديلات حقائب نسائية على شكل مواد غذائية ومأكولات، دخلت في خانة غرائب الموضة.

من بين هذه الموديلات حقائب على شكل شريحة بيتزا، وأخرى على شكل بطيخ، أو قطعة شوكولاتة، أو فراولة أو أناناس، كما أن هناك تصميمات أخرى على شكل علبة حليب، وكيك.

بعض الماركات اختارت الخروج عن المألوف، لكن بأسلوبها الخاص، من خلال تصميم حقائب على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية، تشبه ألعاب الأطفال الصغار في الشكل، لكنها موجهة في الأصل إلى النساء.

هذا النوع من التصاميم تجده منتشراً بشكل كبير في كوريا واليابان، وكذلك بين محبي فرق “الكيبوب”، أو “الأنيمي” حول العالم.

من بين الأشكال التي اشتهرت في الأسواق الإلكترونية، تلك التي صممت على شكل أرنب أو ديناصور، أو أطراف قطة، وأخرى على شكل شخصيات مشهورة في أفلام “الأنيمي”.

vuitton تخرج عن المألوف

وصلت موجة التصميمات الغريبة إلى ماركات عالمية أطلقت عدة حقائب بموديلات غير عادية، ورغم خروجها عن المألوف، لكنها لقيت نجاحاً وإقبالاً لدى الزبائن، إذ إن ارتداء الفنانات ونجمات شبكات التواصل الاجتماعي هذا النوع من الحقائب يعد واحداً من بين أهم الأسباب التي تجعل هذه الحقائب موضة معتمَدة من طرف عشاق الموضة حول العالم.

من أشهر الماركات التي طرحت حقائب يد غريبة نجد “louis vuitton”، التي اشتهرت قبل عدة سنوات بموديل غريب على شكل حقيبة سفر قديمة، هذا الموديل الموجود في المتاجر إلى يومنا هذا بسعر وصل إلى 22 ألف دولار، عرف رواجاً كبيراً، لدرجة أنه تم تقليده من طرف ماركات صغرى عديدة.

نفس الماركة أصدرت مؤخراً حقيبة يد غريبة جداً، مستوحاة من دلو طلاء، إذ تم الاعتناء بتفاصيل الموديل لدرجة أنه لا يمكن لك التفرقة بين ما إذا كان هذا الشيء الموجود أمامك عبارة عن دلو طلاء فعلاً، أم حقيبة يد نسائية إلا بالملمس.

حقائب أكياس القمامة

آخر من اختار تصميم غريب لحقائب اليد كان الماركة العالمية “Balenciaga”، التي أصدرت في آخر عرض أزياء لها موديلاً جديداً يحمل اسم “أكياس القمامة”، وهو عبارة عن شنطة كبيرة الحجم بألوان مختلفة، من بينها الأسود والأزرق والأبيض، على شكل كيس قمامة ممتلئ.

الموديل الجديد والغريب هذا لقي رواجاً كبيراً عبر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، أولاً لفكرته الخارجة عن المألوف، و سعره الذي وصل إلى 1700 دولار.