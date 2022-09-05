"تصرف غريب".. طرد حارس مرمى لتبوله داخل الملعب أثناء المباراة

طرد حكم مباراة بلاكفيلد آند لانجلي وشيبتون ماليت، من الملعب “كونور ماسيكو” حارس الفريق الأول، بسبب تبوله بين شجيرات سياج نباتي خلال مباراة الفريقين في الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وخرج ماسيكو، لاعب بلاكفيلد آند لانجلي الذي ينشط في دوري الدرجة التاسعة الإنجليزي، في الدقيقة 76 خلال التعادل السلبي مع شيبتون ماليت.

واحتاج الحارس ماسيكو للتبول، وقرر أن يلبي نداء الطبيعة بين الشجيرات، مستغلا خروج الكرة إلى ضربة مرمى، لكن رصده لاعبو شيبتون ماليت ولفتوا الانتباه إليه.

وعلق كونر مكارثي المدرب المساعد لفريق بلاكفيلد آند لانجلي لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ وقال: ”ماسيكو توارى بعيدا عن الأنظار. كان وسط الشجيرات. أحيانا لا يكون أمامك مفر. لقد صُعقت. كان القرار صادما للغاية لنا جميعا“.

وأضاف: ”لقد حمى نفسه، كان داخل السياج، في بعض الأحيان عندما تضطر إلى الذهاب عليك الذهاب“.

يشار إلى أن ليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح (6/5) بعد التعادل السلبي.

في حين أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا، ثم مانشستر يونايتد بـ12 لقبا، ثم 8 لكل من تشيلسي وليفربول، و7 لأستون فيلا، و6 لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

ad

في حين فازت فرق إيفرتون، ووست بروميتش ألبيون، ونيوكاسل، وواندررز بـ5 ألقاب لكل منها، علما أن البطولة أقيمت لأول مرة موسم 1871/1872.