تصريحات قديمة لـ بيكيه تضعه في موقف محرج

وُضع “جيرارد بيكيه” مدافع برشلونة الإسباني في موقف محرج بسبب تصريحات قديمة أدلى بها قبل 9 سنوات عن غريمه ريال مدريد.

اذ نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات قديمة لبيكيه تعود لعام 2013 انتقد فيها وضعية ريال مدريد، لكن بعد مرور السنوات وجد بيكيه فريقه في الوضع الذي كان عليه الميرينجي عند إطلاق تلك التصريحات.

وقال بيكيه في تصريحاته القديمة التي نشرتها صحيفة “ماركا”: “ريال مدريد قضى سنة بلا إحراز أي بطولة، ثم قام بإنفاق 160 مليون يورو على 3 لاعبين”.

وأبرم ريال مدريد 3 صفقات في صيف 2013 عبر ضم جاريث بيل وإيسكو ألاركون وآسيير إياراميندي، بعد موسم شهد تتويج برشلونة بالدوري وأتلتيكو مدريد بكأس الملك وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه عن هذا: “برشلونة لا يمكنه القيام بما فعله الريال، نحن نعلم أننا مختلفون، لأننا نقدر على منافستهم بدون إنفاق تلك الأموال”.

برشلونة كان قد ضم نيمار دا سيلفا من سانتوس في صيف 2013، ليقول عنه بيكيه آنذاك “يمكن ضم نيمار مقابل 60 أو 70 مليون، لكن لا نضم 3 أو 4 لاعبين بأسعار باهظة”.

ولقد تغير الوضع في كامب نو مؤخرا، حيث فشل الفريق في تحقيق أي بطولة الموسم الماضي 2021-2022، مما دفع إدارة خوان لابورتا لإنفاق حوالي 150 مليون يورو نظير ضم رافينيا وجوليس كوندي وروبرت ليفاندوفسكي، في المقابل اتجه ريال مدريد لترشيد انفاقاته بالقيام بتحركات محدودة في الميركاتو.

وتحوّلت تصريحات بيكيه التي انتقد بها ريال مدريد قبل سنوات لحجة ضد ما يقوم برشلونة هذه الأيام، حسب وسائل الإعلام الإسبانية.