تصريحات مثيرة من مبابي بشأن اللعب بجانب ميسي

قال موقع “إلفوتبوليرو” إن النجم الفرنسي، كليان مبابي، أشار إلى أنه أخطأ بالتجديد لباريس سان جرمان، ويرغب في الرحيل مباشرة بعد انتهاء كأس العالم في قطر والسبب زميله النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ونقل الموقع إن مبابي لا يريد الاستمرار في اللعب رفقة ميسي الذي يتألق هذا الموسم، وسجل ثمانية أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

وبحسب الموقع، يشعر مبابي بالخيانة من جانب مجلس إدارة باريس سان جيرمان وأنه يريد الرحيل بعد مشاركة فرنسا في كأس العالم، والسبب أنه وعد بأن يكون محور مشروع الفريق الرياضي إلا أنه يجد نفسه الآن خلف ميسي ونيمار.

وبالنظر لراتبه الذي يبلغ أكثر من 83 مليون يورو سنويا، فإن فرقا قليلة قادرة على دفع مثل هذا المبلغ وأبرزها ليفربول الإنكليزي، وفق الموقع.

وبدا مبابي مرات عدة متذمرا من الدور الذي يوكله به المدرب كريستوف غالتييه في أرضية الملعب، آخرها السبت، في التعادل السلبي مع رينس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي حين كتب لاعب موناكو السابق على إنستغرام “مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء”.

وانزعاج مبابي من دوره في الملعب بقيادة غالتييه، أعاد إشعال الحديث عن إمكانية رحيله عن سان جرمان رغم قيامه هذا الصيف بتجديد عقده مع نادي العاصمة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضح مبابي بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-صفر) في دوري الأمم الأوروبية الشهر الفائت أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جرمان على حد قوله.