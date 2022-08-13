تصريح صادم.. رئيس ريال مدريد يحسم الجدل حول عودة رونالدو للنادي الملكي

كثرت الأخبار والتسريبات، في الآونة الأخيرة، حول احتمالية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي ريال مدريد، خصوصاً بعد الأخبار المؤكدة حول رغبة رونالدو بمغادرة ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حسم في آخر تصريح له، الأنباء التي تشير إلى احتمال النجم البرتغال إلى سانتياغو برنابيو.

وفاجأ أحد مشجعي ريال مدريد بيرز بطلبه التوقيع لرونالدو أثناء خروجه بعد الفوز في نهائي كأس السوبر الأوروبي على آينتراخت فرانكفورت.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المشجع يقول للرئيس “وقع لكريستيانو”، ويرد عليه بيرز: “كريستيانو؟ مرة أخرى؟ في سن 38 عاما؟”.

وكانت تقارير ربطت رونالدو بمدريد من بين أندية أخرى مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي بعد حديث عن رغبة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في مغادرة مانشستر يونايتد.

ويريد رونالدو أن يترك النادي الذي عاد إليه العام الماضي بعد فشل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف للفريق برصيد 24 هدفا، لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لكن تمسك مانشستر بخدماته وعدم وجود عرض جدي من فريق كبير لضمه، قد يفرضان على النجم البرتغالي البقاء في يونايتد والمشاركة الموسم المقبل في مسابقة “يوروبا ليغ”.