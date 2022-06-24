تصعيد مزدوج من ليفاندوفسكي وبرشلونة ضد تعنت بايرن

رفع روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، راية التمرد، ردا على تعنت إدارة ناديه في الاستجابة لرغبته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها أن ليفاندوفسكي وإدارة البارسا يريدان إنهاء المفاوضات بشكل ودي، وفي أسرع وقت ممكن، دون إحداث شرخ في العلاقة بين اللاعب وناديه الألماني.

وأضافت أن مسؤولي برشلونة أعربوا عن دهشتهم من التعنت واللهجة الحادة لمسؤولي بايرن ضد ليفاندوفسكي.

وأوضحت أن البارسا يجهز عرضه الأخير لبايرن ميونخ خلال أيام، حيث ينوي أن يكون اللاعب منتظما في معسكر الإعداد خلال الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز المقبل.

من جانبه، يشعر النجم البولندي بغضب شديد تجاه إدارة ناديه، وأبلغ مسؤولي البايرن أنه لن ينتظم في فترة الإعداد للموسم الجديد، للضغط عليهم من أجل التفاوض مع البارسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة جهزا عقدا لروبرت ليفاندوفسكي يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.