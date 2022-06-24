الجمعة 25 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصعيد مزدوج من ليفاندوفسكي وبرشلونة ضد تعنت بايرن

منذ 44 دقيقة
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

رفع روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، راية التمرد، ردا على تعنت إدارة ناديه في الاستجابة لرغبته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها أن ليفاندوفسكي وإدارة البارسا يريدان إنهاء المفاوضات بشكل ودي، وفي أسرع وقت ممكن، دون إحداث شرخ في العلاقة بين اللاعب وناديه الألماني.

وأضافت أن مسؤولي برشلونة أعربوا عن دهشتهم من التعنت واللهجة الحادة لمسؤولي بايرن ضد ليفاندوفسكي.

وأوضحت أن البارسا يجهز عرضه الأخير لبايرن ميونخ خلال أيام، حيث ينوي أن يكون اللاعب منتظما في معسكر الإعداد خلال الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز المقبل.

من جانبه، يشعر النجم البولندي بغضب شديد تجاه إدارة ناديه، وأبلغ مسؤولي البايرن أنه لن ينتظم في فترة الإعداد للموسم الجديد، للضغط عليهم من أجل التفاوض مع البارسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة جهزا عقدا لروبرت ليفاندوفسكي يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

    المزيد من منوعات

    إصابة شخص في اصطدام قاربين أثناء تصوير فيلم "ماي بيج فات جريك ويدينج"
    إصابة شخص في اصطدام قاربين أثناء تصوير فيلم كوميدي
    الأمير جورج
    الأمير جورج كان يبيع الكيك لجمع المال
    لحظات مرعبة اختبرها ركاب طائرة قبل أن تشتعل بالنيران (فيديو)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    الشبان المعتدى عليهم في حادثة عكار
    بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟
    جبران باسيل
    الثنائي الشيعي لباسيل.. قبّع شوكك بيدك