تصفيات المجموعة الرابعة لكأس العرب في قطر.. لبنان يغادر ومصر تتصدر

ودع المنتخب اللبناني تصفيات كأس العرب لكرة القدم – FIFA قطر 2021، رغم تحقيقه فوزه الوحيد اليوم على المنتخب السوداني 1-0 بهدف عكسي سجله علي ابو عشرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ربيع عطايا لاعب منتخب لبنان في الدقيقة 62 وطرد السوداني أحمد وضاح في الدقيقة 75.

وحقق منتخب لبنان فوزه الوحيد في البطولة في الوقت الذي تعرض فيه منتخب السودان للهزيمة الثالثة على التوالي، ليحصد منتخب لبنان أول 3 نقاط له لينهي مشواره في المركز الثالث فيما تذيّل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد.

من جهته، تمكن المنتخب المصري من تصدر المجموعة الرابعة من كأس العرب لكرة القدم – FIFA قطر 2021 بعد تعادله مع الجزائر 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة.

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة أمام الجزائر الثانية من خلال قاعدة “اللعب النظيف” والتي تعطي الأفضلية لأحد الفريقين في حال التعادل بعدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلّة في كل مواجهات المجموعة أو المواجهة المباشرة بين المنتخبين.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد “الجنوب”، تقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله محمد أيمن توجاي في الدقيقة 19 وتعادل عمرو السولية للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقاً على المنتخب الجزائري بفارق نقاط اللعب النظيف، بعد أن تعادلا في كل شيء.

ودخل المنتخبان المباراة وعلى كل منهما 3 نقاط في “اللعب النظيف”، حيث كان حسام الدين مرزيق، لاعب الجزائر، قد حصل على البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (3 نقاط)، فيما كان على المنتخب المصري 3 نقاط بعد حصول مصطفى فتحي وأكرم توفيق ومحمد شريف على ثلاث بطاقات صفراء (3 نقاط).

وفي مباراة اليوم حصل 3 لاعبين من المنتخب المصري على بطاقات صفراء هم أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية، فيما حصل 4 لاعبين من المنتخب الجزائري على بطاقات صفراء وهم يوسف بلايلي ومحمد أمين توجاي وزكرياء دراوي والعربي هلال سوداني، بالإضافة لحصول ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء مباشرة (4 نقاط) وهو ما يعني أن على المنتخب المصري 6 نقاط، فيما أصبح على المنتخب الجزائري 11 نقطة وهو ما منح المنتخب المصري صدارة الترتيب.