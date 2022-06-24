تطبيق لطلب الوجبات يساعد في تحرير شابة مختطفة

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن شرطة نيويورك تمكنت من تحرير فتاة عشرينية كانت محتجزة بعد تعرضها لاعتداء جنسي مفترض، إثر إرسالها نداء استغاثة عبر تطبيق لطلب الوجبات عبر الإنترنت

في التفاصيل، أشارت قناة “دبليو ايه بي سي” المحلية نقلاً عن السلطات، الى أن المرأة، البالغة من العمر 24 عاما، كانت ممنوعة من استخدام هاتفها إثر تعرضها للاعتداء الجنسي المفترض على يد رجل يبلغ 32 عاما.

ولم تتمكن من استعادته سوى بعدما طلبت من المعتدي أن تستعمل الهاتف لطلب الطعام من خلال تطبيق التوصيل “غراب هاب”.

وبحدود الساعة الخامسة من صباح الأحد، طلبت الشابة شطيرة برغر إضافةً إلى شطيرة من مقهى Chipper Truck Cafe المجاور.

وفي خانة تعليمات التوصيل داخل التطبيق، كتبت الشابة كلمات قليلة جاء فيها: “من فضلكم اتصلوا بالشرطة… افعلوا ذلك بتكتم من فضلكم”.

على الفور، توجهت الشرطة إلى العنوان المشار إليه في منطقة برونكس، وألقت القبض على الرجل الذي تعرفت عليه الضحية عبر تطبيق مواعدة بحسب قناة “سي ان ان”.

ويواجه الرجل الثلاثيني تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والانتهاك الجنسي. وبالتالي، فإنه متورط في اعتداء جنسي آخر قبل أربعة أيام، وهو ملاحق في هذه القضية.