الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

منذ 4 دقائق
بيليه

بيليه

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أكد تقرير طبي، الاثنين، تحسن حالة كرة القدم البرازيلي بيليه لكن دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله قرب نهاية الشهر الماضي.

ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، للتعافي من ورم في القولون منذ سبتمبر أيلول 2021 ودخل المستشفى في 29 نوفمبر تشرين الثاني لإعادة تقييم علاجه. وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضا.

وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو “تتواصل حالة المريض في التحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية. إنه يبقى مقيما في غرفة عادية وواعيا مع استقرار العلامات الحيوية”.

وكان بيليه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول من العام الماضي وكان يتلقى رعاية طبية بشكل منتظم.

وقال الأطباء في بيان إن “المريض يواصل التحسن بشكل تدريجي على صعيد حالته العامة وخاصة فيما بخض عدوى الجهاز التنفسي”.

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