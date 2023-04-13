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تطورات جديدة في عملية بيع مانشستر يونايتد

منذ 11 دقيقة
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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انسحب رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس من مفاوضات شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن تأخير عملية البيع سيزيد من صعوبة مهمة المالك الجديد في بناء فريق قوي.

وتلقت عائلة جليزر المالكة ليونايتد العديد من العروض في فبراير شباط ومارس آذار بعد إعلان نيتها بيع النادي في العام الماضي.

وكتب زيلياكوس في مواقع التواصل الاجتماعي “تراجعت عن خوض الجولة الثالثة من مفاوضات شراء يونايتد.

“هذا التأخير سيزيد من صعوبة مهمة المالك الجديد ببناء فريق قوي في الموسم المقبل”.

وكان الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك شركة إنيوس والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق من بين من تقدموا بعروض لشراء يونايتد.

    المصدر :
  • رويترز

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